Beyoncé estrena 'Reinassance' su nuevo material discográfico

El trabajo cuenta con 16 pistas, la mayoría de ellos dance con letras inspiradoras

¡Queen B está de vuelta! La superestrella de la música Beyoncé lanzó este viernes su primer álbum en solitario luego de seis años, "Renaissance", después del aclamado por la crítica "Lemonade".

Su nueva obra que publicó esta madrugada está inspirada en la música disco y el house de los años 80 y 90. Consta de 16 canciones repletas de sintetizadores, voces en off y referencias a iconos como Grace Jones, Giorgio Moroder o los raperos Nile Rodgers y Drake.

Este lanzamiento no ha pasado desprevenido, ya que, el mes pasado, rompió su habitual secretismo para anunciar que tenía listo un disco en el que había trabajado durante la pandemia.

"Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar sin juicios, un lugar en el que estar liberado de perfeccionismos y de pensamientos excesivos. Un lugar para gritar, dejarse llevar, ser libre", expresó la cantante.

Estas son las 16 canciones del nuevo trabajo de ´Queen B´

'I'm That Girl'

'Cozy'

'Alien superstar'

'Cuff it'

'Energy' (Ft. Beam)

'Break my soul'

'Church Girl'

'Plastic off the sofa'

'Virgo's groove'

'Move' (featuring Grace Jones and Tems)

'Heated'

'Thique'

'All Up in Your Mind'

'America Has a Problem'

'Pure/Honey'

'Summer Renaissance'