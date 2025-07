Billie Eilish destaca apoyo de Sheinbaum a Texas por inundaciones

La cantante estadounidense Billie Eilish se sumó a las figuras internacionales que han reconocido el apoyo del gobierno mexicano a las víctimas de las recientes inundaciones en Texas, Estados Unidos.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la intérprete de "What Was I Made For?" compartió una publicación en la que aparece una imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto a un mensaje que destaca su decisión de enviar equipos de rescate mexicanos a la zona afectada.

Según el contenido compartido por Eilish, la presidenta Sheinbaum movilizó a un grupo de bomberos provenientes de Ciudad Acuña, Coahuila, quienes actualmente colaboran en tareas de localización y auxilio en áreas severamente inundadas del estado de Texas.

El gesto ha sido descrito como una acción “desinteresada”, realizada pese a las tensiones recientes entre los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de migración, comercio y seguridad.

Publicación elogia liderazgo de la presidenta mexicana

La publicación original, compartida por la página Other89, destaca la postura de Sheinbaum ante un contexto político complejo: “México es líder en elegir sobrepasar la hostilidad.

Ella envió ayuda a Texas en un momento en que otros con su misma posición se darían la vuelta”.

También se subraya la actitud de la presidenta como una apuesta por la colaboración por encima de la confrontación, al considerarla “la mejor persona” o “la más madura” en una situación internacional delicada.

Aunque Billie Eilish no añadió un comentario personal, el hecho de que haya compartido la publicación fue interpretado como una muestra de respaldo al liderazgo de Sheinbaum y al enfoque solidario del gobierno mexicano, incluso ante los desafíos diplomáticos con la administración de Donald Trump.

