Billie Eilish sufre caída en Coachella 2022

La famosa cantante sufrió una aparatosa caída durante su participación en el Coachella 2022.

Billie Eilish tuvo una caída desafortunada en el escenario durante su actuación en Coachella 2022.

"Acabo de irme de hocico", gritó la cantante de "Bad Guy" de 20 años por el micrófono después de la caída. "¡Ouch! Chicos, acabo de irme de cu** en el escenario".

"Estoy bien... Estaba oscuro. ¡Ouch! Me tropecé con la maldita cosa de incendios", se puede escuchar en videos compartidos en Twitter.

Después de que cantara 'Getting Older', Eilish explicó como había ocurrido su caída: "Chicos, de verdad que me puse un madr*zo. En serio. Estaba muy oscuro. ¿Ven ese cuadrado? ¿Esa pin*** cosa? Me tropecé y caí sobre mi cara".

El publicó luego coreó "pin*** cuadrado" y la Eilish no pudo evitar reírse y unirse al cántico.

La ganadora del Oscar cerró su actuación con su canción "Happier Than Ever".