'Black Adam' continúa triunfando en taquillas

La cinta del universo de cómics de DC 'Black Adam', protagonizada por Dwayne Johnson, continua entre las favoritas del público este fin de semana.

La cinta 'Black Adam', continua ocupando los primeros lugares en taquilla en su segundo fin de semana en cines; a pesar de presentar un 59% de espectadores menos, comparados a los de la fecha de estreno; sin embargo, a la cinta le habría ayudado la casi nula compentencia pues solo este fin de semana agregó $27.7 millones en ventas de boletos, elevando su total nacional a $111.1 millones, según estimaciones del estudio el domingo.





Johnson pasó una década tratando de llevar al personaje a la pantalla grande y tiene visiones de seguimientos que involucren a Superman. Pero el futuro de “Black Adam” aún no está escrito, aunque ha recaudado 250 millones de dólares en todo el mundo. La película de Warner Bros. tuvo un alto precio de $ 200 millones, sin incluir los costos de marketing y promoción, y una secuela no ha recibido luz verde oficialmente.



Pero se avecinan grandes cambios en DC: el estudio acaba de anunciar un nuevo equipo de liderazgo formado por Peter Safran y James Gunn , cuyo amor por apoyar a personajes de historietas poco conocidos está bien documentado. Y el domingo, Johnson publicó una nota para sus 344 millones de seguidores de Instagram sobre el fin de la gira mundial de prensa, agradeciendo a quienes trabajaron entre bastidores para lanzar 'nuestra NUEVA FRANQUICIA DC conocida como BLACK ADAM'.

En contra de las tendencias recientes de la comedia romántica, los cinéfilos seguían sintiendo curiosidad por 'Ticket to Paradise', el juego de destino de Julia Roberts y George Clooney de Universal, que cayó solo un 37% en el segundo fin de semana para reclamar el segundo lugar. El género no ha sido la apuesta más confiable en la taquilla últimamente, con películas como 'Bros' tropezando en los cines, pero el poder estelar de Roberts y Clooney está resultando difícil de resistir. “Ticket to Paradise” sumó $10 millones de 3.692 cines norteamericanos, elevando su total nacional a $33,7 millones. A nivel mundial, ha recaudado 119,4 millones de dólares hasta la fecha.

Mientras tanto, las películas de terror ocuparon los lugares del tres al cinco el fin de semana antes de Halloween el lunes. “Prey for the Devil” de Lionsgate se estrenó en tercer lugar con $7 millones en 2,980 salas. En particular, es la única de las tres películas de terror que tiene una clasificación PG-13. Los otros tenían clasificación R.



“Smile” de Paramount ocupó el cuarto lugar en su quinto fin de semana con otros $5,1 millones, elevando su total nacional a $92,4 millones (con un presupuesto de $17 millones), mientras que “Halloween Ends” aterrizó en el quinto lugar en su tercer fin de semana con $3,8 millones. 'Ends', que ha recaudado $60,3 millones en América del Norte, se estrenó simultáneamente en el servicio de streaming Peacock de NBC Universal.

“Este es solo otro mandato a favor del horror”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “No se trata solo de estar en octubre, las películas de terror han funcionado bien durante toda la pandemia. Es un género que continúa arrasando en la taquilla una y otra vez”.



La película de Mamie Till-Mobley de Chinonye Chukwu, “Till”, tuvo un gran éxito este fin de semana, sumando $2.8 millones de 2,058 locaciones para ocupar el séptimo lugar. Con un 98% en Rotten Tomatoes, la película de United Artists Releasing ha tenido un buen boca a boca y gran parte se centró en la actuación de Danielle Deadwyler.



Este fin de semana también vio la expansión de varias películas notables, como “ Tár ” , de Todd Field, que se expandió a 1,087 salas de cine en todo el país, donde recaudó $1 millón y quedó en el décimo lugar. La actuación de Cate Blanchett como una renombrada compositora y directora de orquesta le valió el mes pasado un premio máximo de actuación en el Festival de Cine de Venecia.

Otro ganador de Venecia, “The Banshees of Inisherin” se amplió a 58 cines y 12 nuevos mercados durante el fin de semana. La película de Martin McDonagh protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson recaudó 540.000 dólares. El lanzamiento de Searchlight Pictures se expandirá a alrededor de 800 ubicaciones el próximo fin de semana.



“Aftersun” de Charlotte Wells se expandió a 17 ubicaciones donde ganó $75,242, elevando sus ingresos brutos acumulados a $166,030. La película de padre e hija estrenada en A24, protagonizada por Paul Mescal y Frankie Corio, continuará expandiéndose a lo largo de la temporada de premios.



“Armageddon Time” de James Gray se estrenó en seis cines en Nueva York y Los Ángeles, a $72,000. Gray extrajo su propia infancia para contar la historia de un niño de 11 años en Queens en el otoño de 1980. La película, que se estrenó en Cannes a principios de este año, está protagonizada por Banks Repeta, Anne Hathaway, Jeremy Strong y Anthony Hopkins.

Pero en lo que respecta a los éxitos de taquilla, las cosas irán algo lentas hasta que llegue “Black Panther: Wakanda Forever” el 11 de noviembre.





“Eso hará que la taquilla vuelva a funcionar de una manera que se parece más al verano”, dijo Dergarabedian.







Con información de AP.