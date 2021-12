'Blinding Lights' es la mejor canción de todos los tiempos

El exitoso sencillo de The Weeknd, "Blinding Lights", acaba de marcar un hito importante, ya que Billboard reveló que la canción es ahora el número 1 en su lista de las 100 mejores canciones de todos los tiempos.

La pista llena de sintetizadores, que dominó el puesto número 1 durante cuatro semanas, tuvo una carrera récord en la lista Hot 100 de Billboard, ganando la mayor cantidad de semanas como un éxito entre los cinco primeros (43 semanas), un éxito entre los 10 primeros (57 semanas). ) y un éxito entre los 40 primeros (86 semanas). Por lo tanto, "Blinding Lights" superó al clásico de la década de 1960 "The Twist" de Chubby Checker como la canción número uno de todos los tiempos, y pasó 90 semanas en total en la lista Hot 100.

El último número de Billboard presenta a The Weeknd como su estrella de portada, con el músico y un grupo de sus colaboradores más cercanos y miembros del equipo hablando sobre cómo "Blinding Lights" rompió el récord de Checker, el proceso creativo detrás del éxito y la evolución de la visión de Weeknd para la canción.

"Siempre he estado jugando con los sonidos de los años 80", dijo Weeknd a Billboard cuando habló sobre el concepto del sencillo. “Antes era mucho más sutil, pero siempre quise sumergirme por completo en él. Y 10 años después, creo que me lo he ganado ".