Bob Dylan lanzará libro 'La filosofía de la canción moderna'

El primer libro del cantante y compositor que incluye 66 ensayos, se podrá adquirir a partir del próximo 1 de noviembre.

La filosofía de la canción moderna es el primer libro con textos inéditos que el cantante y compositor estadounidense Bob Dylan publicará desde 2004.





Contendrá las reflexiones del Premio Nobel de Literatura sobre 66 canciones, desde London Calling de The Clash, hasta Don't Let Me Be Misunderstood interpretada por artistas como Nina Simone.





En sus 66 ensayos destacan grandes ausencias como The Beatles o los Rolling Stones, o hitos de la música en otros idiomas, como español o francés, lo que no ha impedido que el presidente y consejero delegado de la editorial Simon & Schuster, Jonathan Karp, defina el trabajo como “una celebración internacional de canciones de los mejores artistas de nuestro tiempo”.





La única canción que no está en inglés es la italiana Volare del italiano Domenico Modugno. El libro se podrá adquirir a partir del próximo 1 de noviembre.