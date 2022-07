Brian May celebra 'cumple' con récord

Brian May festejó 75 años de vida con la noticia de que el álbum de Queen Greatest Hits es el más vendido en Reino Unido con 7 millones de copias.

Qué gran regalo de cumpleaños recibió el guitarrista de Queen, Brian May, ayer festejó 75 años de vida con la noticia de que el álbum Greatest Hits alcanzó 7 millones de ventas en Reino Unido, pasando a las páginas de la historia como el disco más vendido.

"Estamos aquí para traerles la feliz noticia de que el álbum Greatest Hits de Queen ha vendido 7 millones de copias, algo que nadie ha hecho antes. Ningún álbum ha hecho esto antes en la historia. Gracias, lo apreciamos", dijo emocionado Brian May, en un breve video que publicó en su cuenta de Instagram.

La BBC reportó que la primera colección de Queen, Greatest Hits, de 1981, ahora es propiedad de uno de cada cuatro hogares en el Reino Unido, según compartió Official Charts Company. El disco, que incluye clásicos como We Will Rock You y Bohemian Rhapsody, ha sido un éxito de ventas perenne durante años.

El baterista Roger Taylor comentó: "El público británico y su gusto infinitamente bueno han hecho de este álbum el más vendido de la historia. Muchas gracias, nos sentimos honrados". En Reino Unido, Greatest Hits de Queen lidera la lista de álbumes de todos los tiempos, por casi un millón de copias arriba del álbum recopilatorio Gold de Abba de 1992.

Tanto May como Taylor, se encuentran en plena etapa europea de la gira The Rhapsody, un tour que repasa los clásicos de Queen con nuevas versiones en voz de Adam Lambert, quien hace un trabajo digno al entonar los éxitos que interpretó Freddie Mercury, quien murió en 1991.