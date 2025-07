Brian Ortega deja Grupo Frontera... por decisión de otros

Vaya sorpresa se llevaron los fans del Grupo Frontera al enterarse de que Brian Ortega, el bajista, ya no forma parte de la agrupación, porque fue despedido ¡sin aviso alguno!

Así lo informó el músico a través de sus redes sociales, donde compartió un comunicado, en el que dejó claro que su salida no fue por decisión propia y que ni siquiera le informaron del cambio.

“Hace poco me enteré de que ya no formaré parte de Grupo Frontera. Esta decisión no fue tomada por mí, y no tuve voz en cómo se manejó”.

El anuncio tomó desprevenidos a sus fans, quienes no solo reaccionaron con tristeza, sino también con molestia por las formas en que se dio su salida.

Sin embargo, Brian, quien formó parte del grupo durante más de tres años y fue parte del auge que los llevó a la fama internacional, se despidió con gratitud, recordando lo vivido con sus compañeros y agradeciendo a los seguidores.

“Este no es el final para mí y está lejos de serlo. Estoy emocionado por lo que viene y ya estoy trabajando en planes con gente increíble”, mencionó, dejando la puerta abierta a nuevos proyectos musicales.

Hasta el momento, la agrupación no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la salida de su bajista; sin embargo, nuevamente está en la polémica, justo cuando ya “se habían calmado las aguas”.

Pues hace unos meses sortearon una oleada de comentarios en contra, luego de que se diera a conocer que algunos integrantes de su familia apoyan a Donald Trump.

