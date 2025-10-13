'Bridgerton 4': revelan fechas y detalles de estreno

Finalmente se ha anunciado la fecha de estreno de la esperada cuarta temporada de Bridgerton. La serie, que sigue las vidas románticas y los secretos de la familia Bridgerton en la Inglaterra de la Regencia, llegará en dos partes: el primer volumen debutará el 29 de enero de 2026 y el segundo el 26 de febrero del mismo año, con un total de ocho episodios.

Esta temporada se centrará en Benedict Bridgerton (Luke Thompson), quien tras conocer a Sophie Baek (Yerin Ha) en un baile de máscaras organizado por su madre, Violet Bridgerton, comenzará a replantearse su aversión al matrimonio.

La trama explorará el romance, la familia y el autodescubrimiento, manteniendo la opulencia visual que caracteriza a la serie.

El elenco regresa con Jonathan Bailey, Nicola Coughlan, Claudia Jessie y la icónica voz de Julie Andrews como Lady Whistledown.

Además, se suman nuevos personajes como Michaela Stirling (Masali Baduza) y Posy Li (Isabella Wei). Netflix también compartió imágenes exclusivas que muestran momentos de intimidad y tensión romántica, así como el deslumbrante baile de máscaras, destacando el cuidado en decorados y vestuarios.

Bridgerton narra las complejas vidas amorosas y sociales de la alta sociedad londinense, comenzando con Daphne Bridgerton y el escandaloso diario de Lady Whistledown.

La serie está basada en los libros de Julia Quinn, que constan de ocho títulos principales, cada uno centrado en un hermano Bridgerton, con historias adicionales que amplían la saga.

Comentarios