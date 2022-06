Britney Spears cumple su boda de ensueño

La Princesa del Pop, Britney Spears, llegó al altar con su prometido, el entrenador y bailarín Sam Asghari.

Britney Spears finalmente pudo vivir su cuento de hadas al contraer matrimonio con Sam Asghari. La cantante vivió una boda de ensueño que parece poner punto final a su vida anterior, en la que la tutela total de su padre, le impedía tomar decisiones propias y vivir como ella quería.

La boda, celebrada en Los Ángeles y a la que asistieron unos 60 invitados, incluyó un carruaje con caballo, muchas flores blancas y rosas, e invitados especiales como Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez, Drew Barrymore y Donatella Versace, quien también diseñó el vestido de la novia y el traje del novio.

Britney y Sam se conocieron en 2016, durante el rodaje del video de Slumber Party; ahí, el modelo, entrenador fitness y actor de origen iraní conquistó a la cantante y desde entonces mantuvieron una relación. Finalmente hace nueves meses anunciaron su compromiso que se selló el pasado jueves.

La Princesa del Pop llegó sola al altar, pues nadie de su familia fue invitado, sin embargo, sus amigos la acompañaron y apoyaron en este importante momento. El vestido elegido fue de silueta clásica con un amplio escote en forma de corazón, que acompañó con un collar de oro blanco y diamantes, a juego con las alianzas de platino, todo diseñado por Stephanie Gottlieb.

Sin embargo, para el enlace la novia utilizó otros tres conjuntos: Un minivestido negro, de Versace, un conjunto bicolor y un vestido corto de color rojo. La fiesta inició con el primer baile de los recién casados, para el que eligieron Can´t Help Falling in Love, de Elvis Presley.

Después, los invitados se sumaron a la pista. En videos compartidos por los novios en redes sociales se puede ver a Madonna bailando al ritmo de Like a Virgin junto a la pareja y otros asistentes. "¡La ceremonia fue un sueño y la fiesta aún mejor!", escribió Spears en Instagram, en una publicación en la que también confesó haber tenido un ataque de pánico previo a la ceremonia.