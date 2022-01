Britney Spears se lanza contra su hermana

La Princesa del Pop asegura que Jamie Lynn nunca estuvo con ella y que utiliza su imagen para beneficiarse económicamente

La estrella del pop Britney Spears se "lanzó" contra su hermana Jamie Lynn y la acusó de utilizar su imagen para vender ejemplares de su libro "Things I Should Have Said".

Además, la cantante desmintió las declaraciones que Jamie hizo en una entrevista con la presentadora Juju Chen.

La hermana menor de Britney dijo que el conflicto que existe entre ambas no tiene que ver con la tutela de la Princesa del Pop porque cuando eso sucedió ella tenía sólo 17 años y estaba embarazada, por lo que su mente se enfocaba en otros asuntos.

Asimismo, señaló que siempre estuvo a lado de la intérprete de "Toxic" y que incluso buscó la manera en que ella quedara libre de la tutela.

"Mi amor sigue ahí al cien por cien. Quiero a mi hermana. La he querido y apoyado, haciendo lo correcto por ella. Ella lo sabe, así que no sé por qué estamos en esta situación en este momento", dijo Jamie Lynn.

"Hice todo lo que pude para asegurarme de que tuviera los contactos que necesitaba para seguir adelante y terminar con esta tutela", agregó la hermana de Britney, quien aseguró que el comportamiento de la cantante era errático, paranoico y en espiral antes de que quedara bajo la tutela de su padre.

Ante esas declaraciones, la Princesa del Pop utilizó sus redes sociales para defenderse. "Mi hermana dijo que mi comportamiento estaba fuera de control. Ella nunca estuvo muy cerca de mí en ese momento, hace 15 años, entonces, ¿por qué están hablando de eso a menos que ella quiera vender un libro a mis expensas?", escribió la intérprete.

La cantante de "Baby One More Time", finalizó su mensaje en redes diciendo que su familia arruinó sus sueños, que siempre la han hundido y herido, por lo que se siente muy molesta con ellos.