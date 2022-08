Britney Spears vuelve a la música de la mano de Elton John

La Princesa del Pop volverá a la música después de seis años y tras liberarse de la tutela de su padre.

Los fans de la Princesa del Pop no pueden tener una mejor noticia, Britney Spears alista su regreso a la música de la mano del inigualable Elton John.

La famosa, quien regresó al estudio después de seis años, lanzará junto al músico el tema "Hold Me Care" y aunque aún no hay fecha de estreno, los seguidores de ambos artistas están emocionados por la colaboración, la cual creen será un verdadero éxito.

El anuncio fue hecho por Elton John en sus redes sociales. El cantante compartió una imagen en la que se puede ver el nombre de la canción y los emojis de una rosa y un cohete.

Hasta el momento la publicación tiene más de 64 mil "me gusta" y tres mil comentarios. "Los amo", "¡Qué felicidad!", "No puedo esperar", "Necesito que ya salga" y "Será maravillosa", son algunos de los mensajes de los seguidores de Elton John.

La confirmación de la colaboración llega justo dos semanas después de que Page Six diera a conocer que John y Spears se encontraban grabando un dueto de la canción de 1971 "Tiny Dancer" y aunque aún no se sabe si el nuevo sencillo interpola la canción o es un proyecto separado, las palabras "Hold Me Closer" aparecen en el coro del tema que ya es un clásico.

Cabe señalar que "Hold Me Closer" será el primer lanzamiento que la Princesa del Pop hará desde que fue liberada de la tutela de su padre después de 13 años.

Mientras que, Elton John se ha mantenido vigente y ha grabado dúos con otras famosas como Dua Lipa, Lady Gaga y Miley Cyrus. Los temas que lanzó con las tres cantantes fueron un rotundo éxito mundial por lo que se espera que la historia se repita con Britney Spears.