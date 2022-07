BTS lanzará canción para la copa mundial de Qatar 2022

Esta noticia se da a conocer muy poco después de que la boy band surcoreana, anunciara una colaboración con el rapero estadounidense Snoop Dog

Corea del Norte.- Después de anunciar su próxima canción con Snoop Dogg y Benny Blanco, la famosa boyband surcoreana BTS ha confirmado su participación en la Copa del Mundo de Fútbol en la cual se celebrará en Qatar a finales de este año.

BTS lanzará una canción para el Mundial de Qatar y aunque todavía se desconoce el titulo y el idioma en la que será cantada, ya confirmaron que la podremos escuchar en la segunda mitad del año.

Los medios de difusión surcoreanos dieron la notica en un comunicado informando lo siguiente: "Se desarrolla el evento de la Copa Mundial de la FIFA2022 de HyundaiMotor y #BTS preparará la canción de la CopaMundial."

"BTS (방탄소년단) no sólo promueve el "Hyundai Goal Of The Century Pledge", sino que también participará en el proyecto colaborativo "FIFA Qatar World Cup 2022 Song". La canción de la copa del mundo se lanzará en la segunda mitad de este año."

Además, en Weverse Magazine ha calificado a BTS "como ser catalizador de la explosión de la popularidad y el género de KPOP', al mismo tiempo, reconociendo que "ARMY (fans de BTS) se ha convertido en el grupo de fans más organizado y de más rápido crecimiento en el mundo".

Por otro lado, el futbolista Park Jisung y Steve Gerrard, se unirán con BTS en la campaña de Hyundai Motor Company con el proyecto Goal Of The Century, la cual, promueve la ecología y la sustentabilidad.

Así mismo, la banda surcoreana ha mostrado interés en ayudar a reducir la contaminación y concientizar a las personas del cuidado del medio ambiente, por lo que RM, miembro de BTS mencionó en la revista para Hyundai: "Me encanta cultivar plantas. Mi objetivo del siglo es transmitir el bosque verde, el medio ambiente y la tierra a la próxima generación".

En estos momentos, ARMY han hecho esta noticia viral en todas las redes sociales siendo trending topic en Twitter con "BTS PAVED THE WAY", mostrando su felicidad y asombro ante este nuevo proyecto musical.