‘Call of Duty’ saltará al cine con película ‘live action’

Paramount firmó un acuerdo con Activision, distribuidora de videojuegos propiedad de Microsoft, para producir la primera película de acción real basada en Call of Duty, una de las franquicias más exitosas del sector.

El proyecto estará inspirado en el universo del videojuego, que desde 2003 ha lanzado más de 30 títulos centrados en combates militares, desde la Segunda Guerra Mundial hasta escenarios futuristas. Hasta el momento no se han revelado detalles de la trama.

David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, calificó la alianza como un “sueño hecho realidad” y adelantó que el acuerdo contempla la posibilidad de expandir el universo de Call of Duty hacia series u otras producciones cinematográficas.

“Que Activision y jugadores de todo el mundo nos hayan confiado esta tarea es un honor y una responsabilidad que no nos tomamos a la ligera”, subrayó.

Por su parte, Rob Kostich, presidente de Activision, aseguró que la meta es crear una experiencia cinematográfica “inolvidable” que mantenga la esencia del videojuego y a la vez atraiga a nuevas audiencias.

La producción se suma a la creciente ola de adaptaciones de videojuegos en Hollywood, donde Paramount ya ha impulsado proyectos como Sonic y estudios rivales han apostado por títulos como Super Mario Bros., Minecraft: The Movie y Mortal Kombat.

El anuncio llega apenas un mes después de que Paramount concretara su fusión con Skydance por 8 mil millones de dólares, un movimiento que refuerza su apuesta por las franquicias de gran alcance.

