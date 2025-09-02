Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_02_T164510_312_e19e0598de
Escena

‘Call of Duty’ saltará al cine con película ‘live action’

Firman un acuerdo con Activision, distribuidora de videojuegos propiedad de Microsoft, para producir la primera película de acción real basada en Call of Duty

  • 02
  • Septiembre
    2025

Paramount firmó un acuerdo con Activision, distribuidora de videojuegos propiedad de Microsoft, para producir la primera película de acción real basada en Call of Duty, una de las franquicias más exitosas del sector.

El proyecto estará inspirado en el universo del videojuego, que desde 2003 ha lanzado más de 30 títulos centrados en combates militares, desde la Segunda Guerra Mundial hasta escenarios futuristas. Hasta el momento no se han revelado detalles de la trama.

David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, calificó la alianza como un “sueño hecho realidad” y adelantó que el acuerdo contempla la posibilidad de expandir el universo de Call of Duty hacia series u otras producciones cinematográficas.

“Que Activision y jugadores de todo el mundo nos hayan confiado esta tarea es un honor y una responsabilidad que no nos tomamos a la ligera”, subrayó.

Por su parte, Rob Kostich, presidente de Activision, aseguró que la meta es crear una experiencia cinematográfica “inolvidable” que mantenga la esencia del videojuego y a la vez atraiga a nuevas audiencias.

La producción se suma a la creciente ola de adaptaciones de videojuegos en Hollywood, donde Paramount ya ha impulsado proyectos como Sonic y estudios rivales han apostado por títulos como Super Mario Bros., Minecraft: The Movie y Mortal Kombat.

El anuncio llega apenas un mes después de que Paramount concretara su fusión con Skydance por 8 mil millones de dólares, un movimiento que refuerza su apuesta por las franquicias de gran alcance.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_aba58121c2
NFL usará IA en jugadas, rendimiento y seguridad de jugadores
escena_premios_bafta_8c131281da
Anuncian nueva ceremonia de los Premios BAFTA en Estados Unidos
Ya_tienes_plan_para_este_finde_00e55fdf35
Ya tienes plan para este ‘finde’; aquí guía de entretenimiento
publicidad

Últimas Noticias

nl_presa_el_cuchillo_00981b8ae7
Lluvias torrenciales en NL se quedan cortas con las de 2024
Whats_App_Image_2025_09_02_at_11_19_19_PM_c8e356a1d9
‘Acapara’ IVA 70% de la recaudación en aduanas
1c22f86c_a5ac_47a2_9705_5bc70269f63a_f2d0dd4dfd
Mueren trabajadores de la COMAPA por falta de equipo
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×