Cambian reglas de selección a 'Mejor película' en los Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas compartió que las nuevas cintas que busquen competir por el galardón tienen que permanecer más tiempo en cines.

Los requisitos para las películas que compiten por el premio mayor de los Oscar han cambiado; ahora, a partir de la 97ª edición de los Premios de la Academia en 2025, los aspirantes a mejor película tendrán que pasar más tiempo en los cines para calificar para el premio principal de la película. Los cambios, anunciados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas esta semana, se producen después de tres años de estándares de lanzamiento ajustados debido a la pandemia.

Además de la 'carrera clasificatoria' actual de una semana en una de las seis ciudades de EE. UU. (Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Atlanta, San Francisco o Miami), los contendientes a la mejor película ahora también deben jugar durante siete días adicionales en 10 de los 50 principales mercados estadounidenses. Además, hay varias otras reglas nuevas sobre cuándo las películas deben proyectarse en los cines.





“Esperamos que esta huella cinematográfica ampliada aumente la visibilidad de las películas en todo el mundo y anime al público a experimentar nuestra forma de arte en un entorno teatral”, dijeron en un comunicado el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Janet Yang.

Es en parte un gesto para los cines que aún luchan por la pandemia, en parte para las audiencias en los mercados fuera de Nueva York y Los Ángeles que no siempre tienen acceso a los cines de los contendientes a mejor película, y en parte una declaración para los servicios de transmisión de bolsillo de que los cines siguen siendo primordiales para El premio mayor de Hollywood.

Michael O'Leary, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros, aplaudió la 'importante iniciativa'. En un comunicado, O'Leary dijo que 'afirma que la exhibición del cine es la piedra angular de la industria'.

Para los estudios tradicionales, desde los grandes como Warner Bros., Universal y Disney, hasta los más pequeños, como A24 y Neon, detrás de los recientes ganadores de la mejor película ' Everywhere Everywhere All At Once ' y 'Parasite', probablemente afecte muy poco.





Para los servicios de transmisión, podría ser un ajuste caso por caso según la empresa, pero no un obstáculo. Amazon ya planea lanzar de 12 a 15 películas en cines cada año, como ya lo hizo con 'Air' de Ben Affleck. Apple también tiene previsto gastar $ 1 mil millones al año en películas que llegarán a los cines antes de la transmisión, incluido 'Napoleón' de Ridley Scott.





Netflix también ha tenido una huella grande en el cine últimamente. No solo controlan dos teatros de EE. UU., el Teatro París de Nueva York y la Cinemateca Estadounidense de Los Ángeles, sino que históricamente también han dado presentaciones teatrales a sus aspirantes a premios. Todos los nominados de Netflix desde “Roma” han cumplido con el requisito. Su más reciente nominada a mejor película , “All Quiet on the Western Front”, se proyectó en cientos de cines.