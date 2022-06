Came the Lightening, libro a la memoria de George Harrison

En Came the Lightening, Olivia, viuda del exBeatle, comparte una íntima mirada a su matrimonio y al dolor por la pérdida del músico.

El primer verso del libro de poesía de Olivia Harrison captura un sentimiento universal para todos lo que han perdido a un ser querido: "All I wanted was another spring .... Was it so much to ask?" (Todo lo que quería era otra primavera ... ¿Era mucho pedir?), escribe.

A través de los versos que siguen a esa pregunta, la viuda del exBeatle George Harrison se sincera sobre su esposo y sobre el dolor tras su muerte por cáncer de pulmón a los 58 años el 29 de noviembre de 2001. Veinte poemas para 20 años, un número que no es coincidencia.

Came the Lightening, es el primer libro de Harrison, de 74 años. La viuda del músico se sintió inspirada para escribir al leer una obra de Edna St. Vincent Millay sobre una "herida que nunca sana", y su propio verso sobre otra primavera fue un punto de inflexión. Cambió de opinión tras decidir inicialmente que no lo publicaría.

"Es porque él era un buen tipo. Y pensé: ´Quiero que la gente sepa... estas cosas´. Mucha gente piensa que sabe quién es George. Pensé que él se merece esto, de mí, para que la gente conozca algo un poco más personal".

Harrison comparte en el libro episodios difíciles como el momento incómodo de la reunión con Eric Clapton y la exesposa de George, Patti. El Beatle nunca habló públicamente de perder a su primera esposa ante Clapton, y el poema de Harrison indica que no salió bien. "Discusiones predecibles y sí, terminaron mal", escribió.

Sobrevivieron a un intento de homicidio

Olivia también escribió con cierto detalle sobre la angustiosa noche del 30 de diciembre de 1999, cuando un hombre perturbado con un cuchillo irrumpió en su hogar. Recuerda haberle suplicado a George que permaneciera escondido en el cuarto, pero él bajó para confrontar al intruso y fue apuñalado en la pelea. Olivia atacó al intruso con un atizador de chimenea y, contra todo pronóstico, ambos sobrevivieron.

"No diría que fue un momento decisivo, pero fue una experiencia tan profunda que todavía no lo puedo creer", dijo. "George casi muere y uno piensa, ´no, él no va a morir así´. Era una persona muy desafiante en ese sentido, no me voy a morir así. Eso es lo que él estaba pensando en en ese momento, de hecho. Después de todo lo que he pasado, ¿voy a morir así?".