Camila Cabello celebra Navidad con mariachi en Casa Blanca

La cantante Camila Cabello participó en el ´In Performance en la Casa Blanca´ que se llevó a cabo la noche de este martes, celebrando Navidad con el tema "I'll Be Home For Christmas".

Con este tema la cantante profundizó en sus raíces latinas al mostrar su deseo de pasar la Navidad en casa y ser acompañada por el mariachi Herencia de México.

"He viajado mucho desde que empecé a trabajar a los 15 años, así que elegí esta canción porque siempre he querido estar en casa en Miami con mi familia por Navidad", dijo Cabello en un comunicado.

La protagonista de Cinderella (Amazon) comentó que la versión de esta canción en mariachi se debe a su próximo álbum que llamará "Familia", donde hace entrelaza su herencia y la música.



"Pensé ´¿cómo puedo hacer esto para esta canción de navidad, y tenerla unida a este capítulo de mi vida donde realmente estoy profundizando más y más en mis raíces, en de dónde vengo y en el lado musical de eso?´", expresó Camila Cabello.

Su participación fue compartida en un video mediante sus redes sociales, donde la cantante destacó el honor que ha tiene para ella cantar en La Casa Blanca.