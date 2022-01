Cancela Adele su concierto; pero hace videollamada con fans

Aseguró la cantante que todas las fechas de los conciertos serán reprogramadas, debido a que parte de su equipo tiene Covid-19

La cantautora británica, Adele Laurie Blue Adkins, más conocida simplemente como Adele, canceló recientemente su presentación en vivo en la ciudad de Las Vegas en Nevada, Estados Unidos, lo que ocasionó una desilusión entre sus fanáticos que arribaron para verla.

Sin embargo, las cosas no fueron 'tan mal' para los seguidores de la cantante de "Rolling In The Deep", ya que la artista hizo una videollamada con un fan, pero no espero que junto a él estuvieran una decena de seguidores suyos.

Entre gritos de admiración, la también multinstrumentista comenzó a satisfacer a sus fans cantando algunos de sus temas.

Fue a través de redes sociales que se dio a conocer el hecho; debido a que varios miembros del equipo de Adele tienen SARS-CoV-2, se decidió cancelar el concierto.

Entre lagrimas, la autora de "Sweetest Devotion" pidió disculpas a sus seguidores por la cancelación de último minuto y aseguró que las fechas serán reprogramadas.