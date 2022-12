Cancela Intocable concierto; músico tiene problemas de salud

Después de tardarse en presentar, el grupo Intocable anunció la cancelación de su presentación en Monterrey, debido a que uno de los integrantes de la banda presentó problemas de salud.

El conjunto musical anunció que el concierto fue cancelado debido a que el cantante, Ricky Muñoz, tuvo un problema relacionado a su garganta, lo que le impedía cantar.

Debido a esto los seguidores de la banda criticaron las acciones que se tomaron, ya que el concierto debió comenzar a las 9:00 p.m. sin embargo inició una hora después, y tras varios minutos, el concierto se suspendió, por lo que a través de redes sociales expresaron su malestar.

Asimismo, un vocero del grupo lanzó un mensaje a los presentes y aseguró que la fecha será reagendada, aunque no brindó más detalles al respecto.

Por su parte, Muñoz, publicó un video en redes sociales donde lamentó la cancelación del evento, y aseguró que habrá una fecha en enero de 2023, por lo que hizo un llamado a los fanáticos a no tirar su boleto.

Del mismo modo, aseguró que se encuentra bien de salud, pero que el problema es que 'no puede cantar', aunque no brindó más detalles al respecto.

'La verdad me siento super, super mal, físicamente me siento super bien, ganas, puedo hablar lo que no puedo es cantar, si me tengo que disculparme por eso, pues una disculpa', comentó Muñoz en el clip.

'Me disculpo por tener mucho trabajo, porque vino (la enfermedad) y aquí fue donde recaí en eso. No quería que pasara de esta manera, que terminara de esta manera, pero me sentía yo más impotente y más que nada no podía fingir que todo esta bien cuando no esta bien', señaló.