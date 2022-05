Canelo se olvida de la derrota y canta con Diego Boneta

El boxeador y el actor se unieron para cantar ´La media vuelta´ de nada menos que Luis Miguel a quien dio vida Boneta en su serie

Después de la pelea en Las Vegas, Nevada, ante Dmitry Bivol, Canelo Álvarez cantó una canción junto a Diego Boneta, video que se ha hecho viral

El momento ocurrió después de su derrota ya que no logró consagrarse campeón de los semipesados pues sucumbió ante el ruso Dmitry Bivol; después de 12 rounds, el récord de victorias al hilo del Canelo terminó pues los jueces le dieron la victoria a Bivol con las tarjetas 115 - 113 y así acabaron con el legado del quien era considerado el mejor libra por libra.

La fiesta que parecía ya ser anticipada, sin importar el resultado, fue una herramienta para que se olvidara de todo lo vivido durante su importante pelea, por lo que festejó rodeado de amigos y familiares. La presencia del actor que le dio vida a El Sol en su bioserie para una importante plataforma de streaming -siendo el primer gran fenómeno en dicho formato audiovisual- fue una de las más destacadas y por ello su video cantando juntos ha dado mucho de qué hablar.

Las redes sociales no pararon de mencionar que con ese palomazo se comprobaba que el boxeador es un gran fan del intérprete de otras grandes canciones como Ahora Te Puedes Marchar, Hasta Que Me Olvides y Culpable O No. Entre los comentarios más repetidos se hablaba de la gran voz que tiene el Canelo Álvarez, así como lo difícil que es para Diego Boenta despedirse de su personaje.