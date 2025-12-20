Caninos forman parte como seguridad en concierto de Bad Bunny

Como parte del operativo integral de seguridad desplegado durante el concierto de Bad Bunny, autoridades y personal especializado reforzaron la vigilancia con la participación de caninos entrenados para labores preventivas.

Los perros guardianes del concierto

Los perros Killer, Zory, Layla, Randy, Kira, Yaky y Mali forman parte del operativo binomios caninos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), realizando recorridos estratégicos en accesos principales, filas de acceso al inmueble y áreas cercanas al escenario, estos caninos son especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos, quienes realizarán revisiones no intrusivas en accesos, gradas y espacios comunes del recinto.

El operativo da inició a horas antes del ingreso del público, con inspecciones preventivas en cada rincón del inmueble para detectar sustancias prohibidas, objetos peligrosos y cualquier situación que pudiera representar un riesgo para los asistentes.

Durante el desarrollo del evento, los elementos caninos de seguridad permanecieron en constante supervisión, apoyando las labores de seguridad privada y cuerpos de auxilio de la Ciudad de México.

De acuerdo con información del personal de seguridad, la presencia de los caninos permitió agilizar los filtros de revisión y fortalecer las acciones de prevención, contribuyendo a que el concierto se desarrollara con saldo blanco.

El despliegue formó parte de una estrategia plenamente organizada entre coordinadores del lugar, staff, seguridad privada y autoridades locales, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los miles de fanáticos que acudieron al espectáculo.

Gran cantidad de asistentes

Durante el tour "Debi de Tirar Mas Fotos" se registró una asistencia de más de 60,000 espectadores en cada concierto de las fechas programadas en la Ciudad de México, debido a esto se reforzó en gran cantidad la seguridad para este concierto, aumentando la cantidad de protocolos para una mayor seguridad hacia la fanaticada presente en el espectáculo.

Dentro de la seguridad se incluyen a 1066 elementos de policía coordinados con 39 vehículos, 10 motocicletas conducidos por elementos policiales, y un helicóptero perteneciente a la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Última fecha de Bad Bunny en México

Después de cantar por 8 fechas consecutivas en tierras aztecas, el próximo 21 de diciembre será la culminación del tour en México, generando una gran emoción hacia los fans que asistirán en esta última fecha, por saber cuál será la canción exclusiva y sobre si habrá algún otro artista invitado.

Esta gira por México trajo artistas reconocidos de la música como invitados especiales para hacerle dueto al cantante puertorriqueño durante su tour por México, estos invitados fueron Grupo Frontera, Feid y en su penultima fecha a Julieta Venegas.

Al finalizar su tour por el país Norteamericano continuará su gira por Sudamérica en Colombia, Peru, Chile, Argentina y Brasil para después seguir con su recorrido hacia Asia y finalmente terminar en Europa a mediados del 2026.

