Capitán América 4 con Anthony Mackie encuentra director

Se trata más ni menos que del director que estuvo detrás de Cloverfield Paradox y Luce

Julius Onah, director de "The Cloverfield Paradox" y "Luce", está listo para dirigir la cuarta película de "Capitán América", protagonizada por Anthony Mackie y basada en los eventos de la serie de Disney+ de 2021, "The Falcon and the Winter Soldier".

El creador y escritor principal de la serie Malcolm Spellman, está escribiendo el guión con Dalan Musson, un escritor del personal de la serie. En el programa, Sam Wilson de Mackie lucha por aceptar el manto del Capitán América que Steve Rogers (Chris Evans) le dio al final de "Avengers: Endgame" de 2019, aprendiendo finalmente a aceptar el título y el peso cultural que conlleva.

La película aún no tiene título oficial ni fecha de estreno, pero hay muchas expectativas de que Marvel Studios pueda anunciar ambos a finales de este mes en la Comic-Con de San Diego, donde el estudio se presentará por primera vez desde 2019 después de que SDCC fuera cancelada en 2020 y 2021 debido a la pandemia.

Tampoco está claro quién más de "Falcon and the Winter Soldier", incluidos Bucky Barnes de Sebastian Stan (también conocido como el Soldado de Invierno), John Walker de Wyatt Russell (también conocido como U.S. Agent), Sharon Carter de Emily VanCamp (también conocida como Power Broker) o Julia Louis-Dreyfus Valentina Allegra de Fontaine, se uniría a Mackie en la película.

La nueva película del Capitán América forma parte de la nueva fase cintematografica de Marvel que inició con la llegada de la plataforma Disney Plus.