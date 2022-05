Cara Delevigne aparecerá en 'Only Murders in the Building'

La modelo y amiga muy cercana de la cantante Selena Gomez será el interés amoroso de Mabel en la nueva temporada que llega a Disney Plus el próximo 28 de junio

La exitosa comedia ‘Only murders in the building’ (Solo Asesinatos en el edificio) protagonizada por Steve Martin, anunció que la modelo Cara Delevigne aparecerá en la segunda temporada nada más y nada menos que como el interés amoroso de Selena Gomez.

El fichaje de la modelo ha puesto a los fans de la serie muy contentos, pues ambas mantienen una amistad cercana desde hace años.

Incluso en 2015 se les llegó a relacionar sentimentalmente, situación que a Gomez lejos de incomodarle le agradó, ‘"Sinceramente, me gustaba. No me hubiera importado", declaró en una entrevista a finales de 2015.

El personaje de Cara lleva por nombre Alice y será la propietaria de una galería de arte que cuestionará y acercará más a Mabel (personaje de Selena Gomez) a su sexualidad o aquel lado que desde la temporada uno ha estado negando.

La serie recibió aclamación por parte de la crítica y colocó a Selena Gomez como una de las actrices de comedia del momento.