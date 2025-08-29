Carin León se une a Bon Jovi en ‘Forever (Legendary Edition)’

La icónica banda de rock estadounidense Bon Jovi anunció el lanzamiento de Forever (Legendary Edition), una nueva versión de su disco de 2024, que incluye colaboraciones con estrellas internacionales, entre ellas el mexicano Carin León.

“Este álbum es más que una colección de colaboraciones, es un álbum nacido de la necesidad. Mi rehabilitación de las cuerdas vocales fue un viaje bien documentado que se desarrolló mientras lanzaba Forever en 2024”, comentó Jon Bon Jovi, líder del grupo, en un comunicado.

El disco, que saldrá el próximo 24 de octubre a través de Island Records, contará con 14 pistas y presenta un “nuevo punto de vista y un nuevo espíritu, un álbum de colaboración que demuestra que todos nos las arreglamos en este mundo con un poco de ayuda de nuestros amigos”, agregó la banda.

Como adelanto, se liberaron los temas Red, White and Jersey, ya disponible en todas las plataformas, y Hollow Man, en colaboración con Bruce Springsteen. Por su parte, Carin León participa en Hice que pareciera fácil, la versión en inglés y español de We Made It Look Easy, que combina guitarras norteñas, acordeón y rock estadounidense.

Según Bon Jovi, la elección de Carin León se debe a su estilo único para cantar, convirtiéndolo en el único artista latino presente en el disco. Forever fue lanzado originalmente en junio de 2024 como parte de la celebración de los 40 años de la banda.

