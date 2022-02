Carla Morrison abrirá conciertos de Coldplay en México

La cantante se dijo emocionada por ser telonera de un grupo que afirma la inspiró en su carrera

La interprete mexicana Carla Morrison será la encargada de abrir los conciertos de Coldplay en Monterrey, Guadalajara y CDMX, una banda que la misma cantante refiere: han sido una gran inspiración para ella.

"Crecí con ellos, me sanaron el corazón muchas veces y me ayudaron a ver la luz al final del túnel innumerables veces. Compartir el escenario con ellos es un honor inmenso y estoy tan agradecida que me pidieran acompañarles durante toda su gira mexicana, estoy en las nubes con este gran regalo".

Ayer la misma Carla publicó en redes su alegría por abrir los conciertos de la banda, con el cartel de la fecha de las mismas (3,4,6 y 7 de abril en CDMX; 25 y 26 en Monterrey y 29 y 30 de marzo en Guadalajara), pero los borró poco después.

Hasta ahora no ha vuelto a publicar nada pero su agencia ya ha compartido la información con los medios de comunicación.

El próximo 7 de mayo, Carla Morrison será headliner del Festival Pulso GNP de Querétaro. Entre los recientes lanzamientos de la cantante se encuentran "Ansiedad", "No me llames", "Obra de Arte" y "Contigo"