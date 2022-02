Carlos Muñoz reconoce errores y anuncia nueva gira

Luego de un periodo de ausencia tras una serie de polémicas y críticas en redes sociales, el "Gurú de la Mercadotecnia" Carlos Muñoz, anunció su regreso, tanto en plataformas digitales como en sus conferencias.

Muñoz reconoció que la meta de su trabajo es lograr que cada vez más personas se aventuren a emprender, y aseguró que desde que inició en esta tarea, ha logrado capacitar a miles de personas.

Sin embargo, reveló que 2021 fue un año difícil para él y su equipo, pues las críticas de las que fue objeto afectaron el eje de su labor.

El año pasado pasamos por un proceso un tanto difícil, pues en ánimos de hacer nuestra comunicación todavía más agresiva nos equivocamos y personalmente me equivoqué con mensajes, me equivoqué con el lenguaje, y muchas cosas que provocaron que se desprestigiara la función que estamos haciendo (...) Mi trabajo es separar esos errores del pasado, de la gran causa que tenemos en frente".

Tras meses de analizar la situación y los "errores" que cometió, el creador de contenido decidió dar un giro en su forma de llegar a las personas, y a diferencia de lo que realizaba en el pasado inmediato, cuando cobraba por sus conferencias, ahora decidió hacerlas de forma gratuita.

La primera de ellas se llevará a cabo en Monterrey el miércoles 23 de febrero a las 7:00 pm, y está pensada para personas que busquen acercarse a estrategias de emprendimiento.

Carlos Muñoz reconoció que busca mejorar como líder de su equipo de trabajo, y como persona, pues las experiencias que le dejó el año pasado lo ha llevado a tomar un tiempo en el retiro, tanto de sus tareas como de redes sociales, para replantear sus propósitos y metas.

Extraño recibir los mensajes de la gente, que me dicen que acaban de poner un negocio (...) eso me llena y ese es el motor de esta organización".

Más en ese periodo, "el Master" Muñoz también se planteó no regresar a la vida pública, debido al tiempo que pasó junto a su familia, sin embargo fueron ellos mismos quienes le impulsaron a retomar su trabajo.

Así mismo reconoció que su público pudo haberse sentirse decepcionado luego de anunciar que se alejaría de redes sociales, pero les pidió volver a confiar en él.

Yo creo que se decepcionaron mucho antes (de su retiro) porque no se espera que una persona que se toma como referencia cometa errores, y no fui tan cuidadoso con mi comunicación y ahí es donde el público se decepcionó (...) pero me siento nuevo, me siento renovado, incluso se van los sacos y los lujos".