Carmen Salinas ya no tiene hemorragia

Después de haber sido hospitalizada hace aproximadamente un mes, la actriz Carmen Salinas ha visto mejoría en cuanto a la hemorragia cerebral según informó la familia de la artista.

Un informe médico basado en una tomografía realizada el fin de semana a Salinas dio como resultados una desinflamación menor además de que no hay hemorragia cerebral.

"La buena noticia es que ya no tiene derrame. Hemorragia o derrame, es lo mismo, me han dicho, bueno... entonces, es una gran noticia, pero sigue delicada", explicó uno de sus familiares.

Igualmente "Carmelita" ha presentado movimientos involuntarios y a pesar de que no pueden asegurar los doctores que sea algo "benéfico" para los familiares es una señal de esperanza.

Aunque la condición de Salinas sigue siendo grave, se encuentra estable.

"Todavía no reacciona, no hay consciencia. No hay una respuesta, todavía sigue muy dormida. Seguimos rezando", finalizó la familia de la actriz", comentó un familiar.