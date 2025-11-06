Cerrar X
Carol Burnett dona 140 premios y crea beca en UCLA

La actriz de 92 años donará sus premios y recuerdos a UCLA y financiará una beca para estudiantes de teatro de la Escuela de Cine y Televisión

La actriz estadounidense Carol Burnett sí que ama a su alma mater.

Y es que la también comediante de 92 años, donará todos sus premios de su carrera a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y financiará una beca en la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de la institución, informó la institución académica en un comunicado.

El aporte de la protagonista de la cinta "Annie" de 1982 comprende un total de 140 premios, entre los que destacan siete Emmy, seis Globos de Oro, un Grammy, un premio Tony de teatro, así como la Medalla Presidencial de la Libertad o el Premio Kennedy Center Honor.

La exalumna de la UCLA también incluyó en la donación su Premio Spotlight de junio de 1952, que honraba a Burnett como "la debutante más destacada" en el programa de un acto de UCLA durante el semestre de primavera de ese año.

Además de esto, Brunett creó una beca para estudiantes de teatro, la cual otorga anualmente una ayuda económica significativa a un estudiante del Programa de Teatro Musical Ray Bolger, de la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de UCLA, con la que se cubren la matrícula universitaria y gastos relacionados con sus estudios.

La actriz de 92 años, que está por estrenar la segunda temporada de "Palm Royale", también incluyó objetos como dibujos hechos por ella con el vestuario de "The Carol Burnett Show", una muñeca de ella aún en su caja con el icónico traje de percha de cortina de Scarlett O'Hara del programa de variedades de CBS, así como otras fotos y recuerdos, que, junto con los premios, formarán parte de una exhibición que se mostrará en la universidad.


