Carolina Ross es la primera eliminada de La Granja VIP

Este domingo se llevó a cabo la gala de eliminación de La Granja VIP, en la que Carolina Ross se convirtió en la primera participante eliminada del reality show.

La joven cantante dejó atrás la oportunidad de ganar los 2 millones de pesos, tras ser seleccionada para ocupar el lugar de Eleazar Gómez en la cuerda floja.

La semana de competencia estuvo marcada por intensos retos y crecientes tensiones entre los participantes. César Doroteo fue el primer nominado al ser el último elegido por sus compañeros para ocupar un lugar en la habitación principal, seguido de Alfredo Adame, La Bea y Manola Díez como los últimos en convertirse en peones.

Aunque Eleazar Gómez ganó la prueba del capataz, el actor fue señalado por hacer trampa, por lo que sus compañeros asignaron el lugar de la cuerda floja a Sergio Mayer Mori.

Sin embargo, su victoria en la batalla por la salvación le permitió permanecer una semana más en la competencia, mientras que Carolina Ross quedó definitivamente eliminada.

