'Cazafantasmas: Más allá' tuvo menor respuesta en extranjero

La secuela del legado ´sólo´ ganó $ 61,3 millones en el extranjero, quedando por debajo de las entregas anteriores.

Ghostbusters: Afterlife de Sony llega a la venta directa electrónica (precio para comprar VOD), luego de un lanzamiento teatral relativamente exitoso.

La "secuela del legado", dirigida por Jason Reitman (hijo del director de Ghostbusters Ivan Reitman y el tipo que dirigió Juno, Young Adult y The Front Runner) y escrita por Gil Kenan (el tipo que escribió Monster House), abrió en noviembre con $ 44 millones antes de terminar con $ 122 millones en ingresos brutos nacionales sin ajustar.

Sin embargo, "sólo" ganó $ 61,3 millones en el extranjero, lo que le da un monto actual de $ 184,7 millones en todo el mundo.

Eso no está mal en una curva de Covid, pero aún está por debajo de los $ 126 millones domésticos / $ 229 millones globales de Ghostbusters: Answer the Call del verano de 2016.

Mientras que Afterlife sólo costó $ 75 millones y por su parte, Answer the Call costó $ 144 millones, el resultado posiblemente muestra que no toda la nostalgia de la cultura pop estadounidense se traduce en el extranjero.

Ghostbusters: Answer the Call fue, por supuesto, la nueva versión de Ghostbusters de Paul Feig y Katie Dippold , lanzada en el verano de 2016 en medio de una cantidad ridícula de comentarios en línea sobre su reparto de género cambiado.

Entonces, cinco años después, Ghostbusters: Afterlife les dio a los fanáticos su propio Despertar de la Fuerza.

Protagonizada por McKenna Grace, Carrie Coon, Finn Wolfhard y Paul Rudd, la secuela de 30 años después ignoró el remake de 2016 (lo cual tiene sentido, ya que no está ambientado en la misma continuidad) y ofreció una aventura cómica de mayoría de edad que retrató los eventos de los primeros Cazafantasmas como una especie de mitología pop generacional.

Funcionó para los fanáticos de los Cazafantasmas y para las personas que solo querían un riff más divertido (y actual) enStranger Things o Super 8. Sin embargo, incluso con una "corrección de rumbo" similar a Incredible Hulk (después de Hulk ) y Man of Steel (después de Superman Returns ), Ghostbusters: Afterlife ganó solo $ 61 millones en el extranjero.

Cabe señalar que, los Cazafantasmas recaudaron $ 229 millones en el país y $ 53 millones en el extranjero en 1984, mientras que en 1989 ganó $ 112 millones / $ 103 millones. Por tanto, la secuela teórica no debe ser tan cara que no pueda permitirse el lujo de ser ignorada nuevamente fuera de Norteamérica. Porque el divertido Afterlife demostró lo que el bastante divertido Answer the Call simplemente implicaba: al público extranjero no le importan los Cazafantasmas .

Con información de forbes.com