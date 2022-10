¿Cazzu está embarazada? Los mareos la delatarían en un show

La pareja del momento, Christian Nodal y Cazzu podrían estar esperando su primer hijo, al menos así lo han dejado saber los fanáticos de los cantantes, luego de que levantaran rumores por un particular síntoma de Cazzu: los mareos.

La cantante argentina se encontraba ofreciendo un concierto cuando llamó la atención que no bailaba ni brincaba por todo el escenario, como es costumbre de ella, optó mejor por ofrecer el show sentada en una silla, sin moverse demasiado.

En un momento de plática con el público mencionó sentirse mareada y que se encontraba evitando desmayarse.

“¿Dónde han visto una foto mía sentada en el show?”, preguntó efusiva ante el público para luego contestarse ella misma: “En ningún lado, no. Hoy tengo un día complicado, entonces no estoy saltado ni perreando ahí porque siento que me mareo” confesó.