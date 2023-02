Celebra Harry Styles con un 'shoey' en pleno concierto

El cantante Harry Styles hizo su primer ‘Shoey’ durante un concierto de su gira ‘Love On Tour’, y su peculiar reacción se volvió viral en redes sociales.

El cantante Harry Styles, hizo especial su primera noche de conciertos por Australia, y es que frente a su público hizo su primer ‘Shoey’, pero, sin embargo, su reacción no fue la más favorable, esto según las imágenes que lograron captar sus fans durante el evento.

El intérprete de ‘As It Was’ atraviesa por una muy buena racha de éxito en su carrera profesional, ya que recientemente ganó el premio Grammy por ‘Albúm del año’ por “Harry’s House”y recientemente, en los premios Brit, de Reino Unido, se llevó el reconocimiento de ‘Artista del Año’, momento en el que también agradeció a sus excompañeros de ‘One Direction’: Niall Horan, Louis Tomilson, Liam Payne y Zayn Malik.

Y por ello, para festejar de una manera “australiana”, es que el también actor realizó un ‘shoey’, que consiste en verter una bebida alcohólica dentro de uno de tus zapatos y beber directamente de él.

“Ha sido un sueño”, mencionó el cantante mientras vertía el líquido en su zapato.

(13) Video completo del momento dónde Harry decide hacer el SHOEY 👟#LoveOnTourPerthpic.twitter.com/M7e9pvXVKa — Harry Argentina (@HarryArgentina) February 20, 2023





'Esta es una de las tradiciones más repugnantes de las que he oído hablar', declaró antes de dar un trago a la bebida.

En el rostro de Styles se pudo notar su desagrado de forma inmediata, cosa que no pudo ocultar a sus fanáticos; pero a pesar del momento tan vergonzoso que atravesó, se le vio tomar las cosas con humor.





“Se siente tan personal, un momento tan íntimo para ser compartido con tanta gente. Voy a discutir esto con mi terapeuta en profundidad', mencionó en broma.

El cantante continuó así su espectáculo para interpretar sus más grandes hits como “Music For a Sushi Restaurant”, “Adore You”, “Golden” y “Sign Of The Times”.

El británico nunca había realizado esta práctica de ‘shoey’ hasta este momento y la cual es una forma muy popular de celebrar las victorias.

¿De dónde viene el 'shoey'?

Su origen aparentemente se remonta a los burdeles de Chicago, Estados Unidos, pues según registros, un príncipe acudió a un burdel de clase alta y al momento en que a una bailarina se le salió su zapato, este lo tomó y lo llenó de Champagne para luego beber de ahí.

Esta costumbre se mantuvo y se esparció por el mundo, pero finalmente en Australia fue adoptado este rito y se forjó como parte de su historia nacional.

Diversos corredores de carreras y deportistas han realizado el ‘shoey’ de forma pública en más de una ocasión, al lograr obtener algún triunfo.