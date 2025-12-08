Podcast
Escena

Central Park rinde homenaje a John Lennon a 45 años de su muerte

Cientos de fans se congregaron en Central Park pese al frío para rendir homenaje al exbeatle, colocando flores y manteniendo vivo su legado musical y social

  • 08
  • Diciembre
    2025

En la icónica esquina de Strawberry Fields en Central Park, Nueva York, cientos de seguidores de John Lennon se reunieron como cada año para rendir homenaje al músico británico que fue asesinado un día como hoy hace 45 años. 

Pese a estar a -2 grados, los amantes de su música se congregaron para colocar flores, velas y fotografías que mantienen vivo el legado del exbeatle.

“Él significó el mundo para mí. Nos enseñó a preocuparnos por los demás y a no juzgar. ¿Por qué elegir la violencia cuando puedes elegir el amor?”, comenta Cathy, visitante habitual, rodeada de recuerdos que abarcan tanto la etapa de Lennon con los Beatles como su carrera en solitario. “Todavía no logro aceptar su muerte, pero es muy positivo ver a tanta gente aquí”, añade.

d5b82fd82e256b939956c2af53e2ca53bae65667.jpg

El mosaico con la palabra "Imagine", situado cerca del edificio Dakota donde Lennon fue asesinado en 1980, se convierte cada 8 de diciembre en el epicentro del homenaje.

Mark Chapman, su asesino, permanece en prisión y sus solicitudes de libertad condicional han sido rechazadas, la más reciente en agosto de este año.

Entre los músicos que participan regularmente se encuentra Jeff, quien toca el teclado para mantener vivo el tributo. “Vengo cada año, el día de su cumpleaños y el día de su muerte. Empezamos pocos músicos, pero muchos se han ido sumando. Perder a Lennon fue un golpe enorme, pero su música y su mensaje siguen aquí”, relata.

El legado de Lennon resiste el paso del tiempo

El 2025 ha traído un renovado interés por Lennon y los Beatles. La cuarta entrega de su colección oficial, "Anthology 4", incluye material inédito de 1994 y 1995, cuando Paul, George y Ringo se reunieron para rememorar sus creaciones.

Además, documentales como "One to One: John & Yoko" y "Borrowed Time: Las entrevistas de Lennon's Last Decade" han permitido explorar su vida en Nueva York, su activismo, su humor y su proceso creativo en solitario, así como los planes truncados que tenía antes de su asesinato.

1c8abfed2f7bc9911b60ce3e463021f0a4da2673.jpg

A 45 años de su muerte, los seguidores de Lennon continúan reuniéndose en Strawberry Fields cada año, asegurando que su mensaje de amor, música y compromiso social sigue vivo entre las nuevas generaciones.


