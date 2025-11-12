Cerrar X
Escena

Chadwick Boseman tendrá su estrella en Hollywood

Chadwick Boseman recibirá póstumamente su estrella en el Paseo de la Fama el 20 de noviembre, como homenaje a su legado artístico y cultural

El legado de Chadwick Boseman será inmortalizado en el Paseo de la Fama de Hollywood. El actor, recordado por su interpretación de T’Challa en Black Panther, recibirá póstumamente su estrella el próximo 20 de noviembre de 2025, según anunció la Cámara de Comercio de Hollywood.

El homenaje reconoce su destacada carrera y su impacto cultural a través de personajes icónicos como Jackie Robinson en 42, James Brown en Get on Up y Thurgood Marshall en Marshall.

La estrella se ubicará en la categoría de Cine, uniéndose a otros grandes nombres de la industria.

Boseman falleció en 2020 a los 43 años, tras una lucha privada contra el cáncer de colon. A pesar de su enfermedad, continuó trabajando en proyectos que inspiraron a millones, convirtiéndose en un símbolo de fuerza, dignidad y representación afroamericana en el cine.

Nacido en Anderson, Carolina del Sur, el 29 de noviembre de 1976, Boseman mostró desde joven una profunda vocación artística. Estudió dirección escénica en la Universidad de Howard y, gracias al apoyo de Denzel Washington, perfeccionó su formación teatral en Oxford.

En 2021, su alma máter renombró su Facultad de Bellas Artes en su honor.

A lo largo de su carrera, fue reconocido con un Globo de Oro, un premio del Sindicato de Actores y una nominación póstuma al Óscar por Ma Rainey’s Black Bottom (2020).

Su trabajo trascendió la pantalla, impulsando la representación afroamericana en Hollywood y dejando una huella indeleble en la cultura popular.


