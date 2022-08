Chambelán le roba el show a quinceañera con tremendo baile

Una chica de 15 años quedó completamente en segundo plano luego de que uno de sus chambelanes, brillara más por sus vertiginosos y pasos de baile

Guanajuato.- Con una serie de alocados pasos de baile y una asombrosa habilidad, un chambelán, se robó todas las miradas durante una fiesta de quinceaños, dejando a la festejada en segundo plano.

Los hechos ocurrieron en un salón de fiestas en Guanajuato, cuando el bailarín Rubén González, deslumbró a todos sus asistentes con sus vertiginosos movimientos.

Luego de la publicación de este video en las redes sociales, rápidamente se volvió viral, lo que propició que surgieran todo tipo de comentarios por parte de los internautas.

Y es que mientras algunos opinan que el joven no debió de opacar con su baile a la cumpleañera. Otros, llegaron a defenderlo pues aseguran, qué él no tiene la culpa de que la quinceañera no tenga ritmo.

Rubén González, pertenece a la escuela de danza Shulos Dance Academy, quienes de acuerdo con su descripción en Facebook, se autodefinen como un grupo de jóvenes especializados en bailes de XV años.

Fue tanta la repercusión que cobró el video viral, que Rubén González fue invitado a bailar en un programa para la televión local en Guanajuato.

Ante ustedes, otro peculiar evento que supo hallar su lugar en la creciente lista de sucesos virales derivados de fiestas de quince años.