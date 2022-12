Charlize Theron es galardonada en Women in Entertainment

Charlize Theron ha comenzado a presenciar más mujeres en roles de poder en la industria cinematográfica.





“Las mujeres están derribando todo… el edificio”, dijo Theron después de recibir el prestigioso premio Sherry Lansing Leadership Award en el desayuno de gala The Hollywood Reporter's Women in Entertainment el miércoles en Los Ángeles. La ganadora del Oscar recibió el premio de manos de su amigo Seth Rogen por sobresalir como pionera y su trabajo filantrópico en Hollywood.



Theron elogió a las mujeres líderes que se han abierto camino como jefas de departamentos de estudio, directoras, productoras y aquellas que han creado sus propias productoras. Dijo que las mujeres deben apoyarse unas en otras como recursos para fortalecer sus voces.





Los homenajeados anteriores incluyen a Oprah Winfrey, Meryl Streep, Viola Davis, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Barbra Streisand.



En un discurso sincero, Rogen llamó a Theron la persona más impresionante con la que ha estado. Luego bromeó sobre cómo se siente físicamente intimidado para trabajar con Theron en un proyecto porque 'ella asesina a personas en cada película que hace'.



La broma de Rogen provocó una risa colectiva de la audiencia. El actor entregó más alivio cómico cuando bromeó con una Kim Kardashian ausente, quien era una presentadora programada en el evento.





“He visto todos los episodios de 'Keeping Up with the Kardashians'. Sé que no está haciendo algo más importante que esto”, dijo Rogen mientras los miembros de la audiencia se reían y aplaudía. Luego agregó: “Ella nunca ha hecho nada más importante que esto”.