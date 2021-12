Chica le "rompe el corazón" a Spiderman

Acompáñanos a ver esta triste historia de un Spider-Man que fue 'bateado' por su amada 'Mary Jane' o 'MJ' en pleno cine, ante la vista de todos.

Esta tragedia sentimental fue documentada en video y viralizada a través de redes sociales.

En las imágenes se ve cómo un hombre, disfrazado de Spider-Man, comenzó a realizar movimientos propios del personaje de ficción, atrayendo la atención de la chica en cuestión y de todos en el lugar.

Luego de varios segundos, otro hombre, que acompañaba al enamorado, aparece con una cartulina, la cual muestra con el mensaje de "¿Quieres ser mi novia?", justo al momento en que nuestro 'Spider' se quita la máscara y queda al descubierto su identidad.

Lo que parecía ser el final a una bonita historia de amor terminó siendo una fatal desilusión, pues la joven se dijo 'avergonzada' por el peculiar espectáculo arácnido.

"No, no tuviste que hacer esto, la verdad es que no me parece, qué vergüenza, mira como toda la gente está amontonada mirando", exclamó la joven.