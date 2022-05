Chica de OnlyFans pide realizar test de IQ para sus citas

Según ella no quiere 'perder el tiempo' con 'idiotas'.

Una modelo de OnlyFans comenzará a pedir test de coeficiencia intelectual o IQ a los chicos que pretendan salir con ella.

Candice Kloss, de Nueva York, EUA, abandonó sus estudios universitarios para conseguir su sueño de ser modelo y ha ganado popularidad, tanto así que protagonizó la portada de "Playboy Sudádrica".

Además, la joven de 21 años se destaca por pertenecer desde los 17 años al club Mensa, una asociación internacional de superdotados que se fundó en Inglaterra el 1 de octubre de 1946. Para ingresar, Candice realizó una prueba en la que obtuvo 136 puntos. Según la escala de coeficiente intelectual, una puntuación de 120 a 140 se clasifica como "inteligencia muy superior", mientras que cualquier valor superior a 140 se considera un "genio".

La joven, que tiene 111 mil seguidores en Instagram (@candicekloss), contó que no quiere "perder el tiempo" con "idiotas" por lo que les realiza el test de IQ, pues cuenta que ha salido con hombres que son atractivos, pero no puede sostener una conversación larga con ellos; además, le resulta "decepcionante" que no estén al día con lo que sucede en el mundo.

"¿Cómo puedes disfrutar el tiempo con alguien si no puedes conectarte a través de una conversación?", dijo a Jam Press Candice en entrevista con Good Morning Britain.

Hasta ahora, solo dos personas han tomado la prueba completa, que toma alrededor de dos horas, dijo Kloss a los conductores.

La modelo destacó que esta prueba la hace en la primera cita y trata de hacerla divertida y causal para sus prospectos con la finalidad, no sólo de que no se den cuenta, también de que puedan realizarlo con la mayor naturalidad posible.

"Trato de hacerlo parecer algo divertido, porque un amigo ha tomado el test de personalidad que es bastante divertido, ya sabes, ese de si eres introvertido o extrovertido, así que trato de hacerlo algo así: ´Oh, hacer un test es divertido, ¿no quieres hacer este?´", contó la joven.

Añade que entre los temas que espera que sus prospectos dominen son los de finanzas, ciencia, matemáticas y economía del comportamiento.

"No debe ser un genio en las matemáticas, pero debe ser capaz de mantener una conversación y ser inteligente en al menos un tema. Me atraen los hombres inteligentes que tienen buen sentido del humor y son aventureros, sencillos y divertidos", detalló.

Candice a menudo es "subestimada" por hombres que asumen que es estúpida debido a su apariencia y su carrera como modelo.

Pero ella dice que no le molesta; de hecho, lo usa a su favor.

"Es mejor ser subestimada al principio, me encanta demostrar que los hombres están equivocados", dijo anteriormente Candice.

Con información de Info7.mx.