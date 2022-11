Chris Evans es nombrado el hombre ¡más sexy en el mundo!

El actor conocido por interpretar al 'Capitán América' en las películas de Marvel, no solo ha logrado cautivar con su belleza sino también con su carisma.

El anterior Capitán América no solo logró cautivar al mundo en el Universo Cinematográfico Marvel, sino que el actor que le da vida, Chris Evans, ha sido nombrado como el hombre vivo más sexy de la revista People.





La selección de People se anunció el lunes por la noche en el programa nocturno de Stephen Colbert y en el sitio web de la revista. Evans, quien durante casi una década interpretó al Capitán América en las extensas películas de superhéroes de Marvel, toma el relevo de otro Vengador, Paul Rudd .





“Mi mamá estará tan feliz”, le dijo a la revista en su artículo de portada, que llegará a los quioscos el viernes. “Está orgullosa de todo lo que hago, pero esto es algo de lo que realmente puede presumir”.



También sabe que es probable que sus amigos cercanos se burlen de él.

“Realmente esto solo será un punto de intimidación”, bromeó en una entrevista. “Está maduro para el acoso”.



Entre los que probablemente lo interrumpan, se encuentran coprotagonistas y ganadores anteriores del Hombre vivo más sexy como Rudd, Ryan Reynolds y Chris Hemsworth. (Hemsworth, quien interpreta a Thor en las películas de Marvel, fue el primer Vengador en ganar el honor anual de People, que se entregó por primera vez a Mel Gibson en 1985).

Otros homenajeados anteriores incluyen a John Legend, Dwayne Johnson, Idris Elba, Adam Levine, Richard Gere, Channing Tatum y David Beckham.



People entrevistó a Evans, de 41 años, en una granja de Georgia, donde el actor habló sobre encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida.

“El aspecto más agradable de mi carrera en este momento es sentirme lo suficientemente seguro como para quitar el pie del acelerador”, dijo.

El primer papel cinematográfico de Evans llegó en 'The New Comers' en el 2000 e interpretó al superhéroe Johnny Storm en dos películas de 'Fantastic Four' estrenadas en 2005 y 2007. Pero ganó fama generalizada en 2011 con el lanzamiento de 'Captain America: The Primer Vengador.





Desde entonces, ha interpretado al superhéroe saludable en 10 películas de Marvel, dejando su escudo después de salvar el universo en “Avengers: Endgame” en 2019.



Evans se ha convertido en una estrella muy rentable, interpretando al personaje de Buzz Lightyear en la película 'Lightyear' de Pixar e interpretando a un asesino sádico que intenta matar a Reynolds en 'The Grey Man' de Nextflix, ambos estrenados este año.





El actor le dijo a People que está pensando en casarse y tener una familia, y dijo: 'Eso es absolutamente algo que quiero'.



Sin embargo, dijo que no esperaba hablar mucho en público sobre su vida privada.

“Algunas cosas las quieres solo para ti, o solo para mi familia y mis amigos”.

El nativo de Boston, también continúa su participación en el sitio de compromiso cívico A Starting Point, que cofundó en 2020 .



Mientras Evans planea la próxima parte de su vida y carrera, espera que el honor de People sea un hito.





“Es algo que a medida que envejezco y me pongo flácido puedo mirar hacia atrás y decir 'Recuerdo entonces...'”, dijo Evans. “Tengo suerte de estar en la discusión en cualquier capacidad”.





Con información de AP.