Chris Evans invita a apoyar a niños con cáncer en Navidad

ESTADOS UNIDOS.- En plena víspera de Navidad, el actor Chris Evans, aprovechó la ocasión para desearle a sus fans felices fiestas; sin embargo, también los invitó a apoyar con un donativo a la asociación Christopher's Haven, que se dedica a ayudar a familias de niños con cáncer.

Este año, Christopher's Haven festeja su 20 aniversario y Chris Evans quiso sumarse a la celebración realizando una donación a esta asociación con la que él mismo colaboró por varios años.

.@chris_haven is a non-profit that is very near and dear to me. They provide housing for families whose children are receiving cancer treatments in Boston. Join me in celebrating their 20th anniversary by making a donation! https://t.co/tlTDfOaaFM pic.twitter.com/oiIwBi1Y39