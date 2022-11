Chris Evans se encuentra 'enamorado' De Alba Baptista

La protagonista de 'La monja guerrera' de Netflix se robó el corazón del hombre 'más sexy del mundo', según reveló el sitio People.

El actor Chris Evans sostiene un romance 'serio' con la actriz portuguesa Alba Baptista.



Según el medio, el actor que interpretó a Capitán América y la protagonista de la serie 'La monja guerrera' de Netflix han estado saliendo 'durante más de un año y es en serio'.



'Están enamorados y Chris nunca ha sido más feliz. Su familia y amigos la adoran', agregó.



Sin embargo, indicó que los representantes de Evans y Baptista no respondieron a las solicitudes de comentarios.



Esta semana, Evans fue nombrado por dicho sitio como el hombre más sexy vivo del mundo en 2022 y en la entrevista que le realizaron habló sobre su deseo de establecerse algún día y formar una familia.

'Eso es absolutamente algo que quiero: esposa, hijos, construir una familia', confesó el actor. 'Cuando lees sobre la mayoría de los mejores artistas, ya sean actores, pintores, escritores, la mayoría [admite] que no fue el trabajo que hicieron [de lo que están más orgullosos], fue sobre las relaciones; las familias crearon, el amor que encontraron, el amor que compartieron'.

'Así que también es algo a lo largo de mis largos 41 años que también suena cierto. Esas cosas son las más importantes', agregó. 'Me encanta la idea de la tradición y la ceremonia. Tuve mucho de eso en mi vida, así que la idea de crear eso, no puedo pensar en nada mejor'.



Cabe recordar que Chris Evans y Alba Baptista generaron por primera vez rumores de romance en enero de 2022; los fanáticos se percataron que el actor de 41 años había comenzado a seguir a la actriz de 25 en Instagram en otoño de 2020, aunque Baptista recién hizo lo propio con Chris en junio de 2021, cuando ambos se encontraban filmando proyectos en Europa.



Actualmente, la actriz ha profundizado en su círculo y ahora también sigue al hermano de Chris, Scott Evans, así como a las cuentas de la pareja de Scott y su perro.



Existe la teoría de que la pareja se conoció cuando él grababa la película 'El Hombre Gris' (2022) y ella la serie 'Warrior Nun' en una zona cercana; aunque no existen fotos que prueben esto, las coincidencias empezaron a darse.





Fuentes revelan que los viajes de Chris Evans a Lisboa, capital de Portugal, son constantes e incluso dicen que el actor estuvo buscando casa para invertir en la ciudad.





Alba pasó la víspera de Año Nuevo de 2021 en Los Ángeles y muchos aseguran que las fotos que publicó en sus redes sociales se realizaron desde el patio trasero de Chris.





Durante las fiestas de Halloween, la estrella de Marvel compartió en Instagram la fotografía de dos calabazas, la cual era idéntica a la que publicó la madre de Alba Baptista



¿Quién es Alba Baptista?



Alba Baptista nació en Lisboa, Portugal, el 10 de julio de 1997; su madre es portuguesa y su padre, brasileño oriundo de Río de Janeiro.

Baptista debutó como actriz en 2012 en el cortometraje portugués 'Amanhã é um Novo Dia'. A los 16 años, trabajó en el cortometraje 'Miami' que le valió el Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Irlanda. Luego protagonizó varias películas, series de televisión y telenovelas en Portugal, incluyendo 'Caminhos Magnétykos' de Edgar Pêra y 'Equinócio' de Ivo Ferreira.



En 2020, saltó a la fama mundial por interpretar a Ava en la serie original de Netflix, 'Warrior Nun', la cual marcó su debut en una producción de lengua inglesa.

Más recientemente, protagonizó 'Mrs. Harris Goes to Paris' junto a un puñado de grandes nombres, incluida la estrella de 'The Crown' Lesley Manville.



El nuevo amor de Chris Evans además de su portugués nativo, también habla inglés, español, francés y alemán.





Al igual que el actor, que a menudo trabaja con organizaciones benéficas y sin fines de lucro, a Baptista le apasiona la filantropía.







Con información de info7.mx