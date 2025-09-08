Christian Nodal busca tener acceso a carpeta de investigación

El cantante Christian Nodal promovió un amparo con el objetivo de obtener acceso a una carpeta de investigación, pero el juez Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, rechazó ordenar a las autoridades que le permitieran conocer la indagatoria, al considerar que la demanda no especificaba con claridad qué actos reclamaba.

La solicitud de amparo fue presentada el 28 de agosto y admitida hasta el 3 de septiembre.

En ella, el artista pidió protección contra un registro del 14 de agosto de 2025 dentro de la carpeta, aunque no precisó la autoridad responsable.

El juez lo previno para que aclarara si buscaba impugnar únicamente la determinación del 14 de agosto o también la negativa de acceder a la carpeta, señalando que sus manifestaciones eran ambiguas.

Posteriormente, Brieba de Castro admitió la demanda, pero negó la suspensión provisional al no encontrar elementos suficientes para justificarla.

Fijó como fecha el 10 de septiembre la audiencia incidental donde se decidirá si se concede la suspensión definitiva.

Ante esta negativa, Nodal interpuso un recurso de queja, que será revisado por un Tribunal Colegiado.

Cabe recordar que en mayo de este año, el cantante de regional mexicano fue visto en juzgados capitalinos por un proceso legal que enfrenta con la disquera Universal, responsable de varios de sus discos más exitosos.

Comentarios