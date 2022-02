Cinderella deja atrás a No Way Home rumbo al Oscar

La película protagonizada por Camila Cabello tomó la ventaja, encabezando la categoría de Fan- Favorite

Con el lanzamiento de la iniciativa #OscarsFanFavorite de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Cenicienta de Amazon ha sido votada hasta ahora como la favorita de los fanáticos de 2021.

Cenicienta se estrenó el año pasado en Prime Video protagonizada por Camila Cabello como el personaje titular. La película fue dirigida por Kay Cannon, quien previamente dirigió la comedia Blockers. Desafortunadamente para los involucrados, Cenicienta recibió una recepción negativa de los críticos tras su lanzamiento.

Las nuevas estipulaciones para la campaña #OscarsFanFavorite son las siguientes: los fanáticos pueden tuitear cuál fue su elección para la mejor película de 2021 al menos 20 veces al día. Tendría que ser una película estrenada entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2021 para ser elegible para la consideración del Oscar. Luego, tres fanáticos volarán a Los Ángeles para presentar una categoría en la ceremonia del próximo año.

Se esperaba que Spider-Man: No Way Home se llevara la corona como el favorito de los fanáticos del Oscar debido a su popularidad entre la crítica y el público, pero es posible que eso no termine sucediendo.

La categoría #OscarsFanFavorite no ha sido un movimiento favorito de los votantes de la Academia y los medios. Muchos lo han llamado una estratagema no solo para ganar tracción con la multitud "joven y moderna", sino también como otra forma superficial de incluir más películas que no se consideran "material de Oscar".

Los fanáticos del arácnido en todo el mundo han emprendido una campaña para lograr que su película, la cual continúa rompiendo récords en taquilla sea la gran ganadora por encima de cualquier cinta.