Cirugía estética le quita a Kunno la sonrisa

El tiktoker mexicano explicó que se trata de una situación temporal, aunque esto no evitó que siguieran las críticas en las redes sociales.

Tal parece que el influencer y tiktoker mexicano, Kunno, se ha vuelto de las personas más polémicas de este último año y esta vez se las críticas le llovieron luego de que se realizó una cirugía estética que ahora le impide sonreír.

Ante la respuesta negativa de parte de sus detractores en redes sociales, el influencer explicó que se trata de una situación temporal, aunque esto no evitó que siguieran las críticas.

Esto ocurrió luego de que Kunno subiera una historia de Instagram que fue retomada por el programa Suelta la sopa, donde el influencia cuenta que se quedó sin poder sonreír por un tiempo debido a una intervención que se hizo en la boca.

"¡Qué horror! Intenté sonreír y se me olvidó que no puedo sonreír, pero me veo linda", expresó Kunno en uno de los videos.

En la grabación se muestra su rostro lleno de cintas a la altura de la mandíbula, ubicadas ahí para impedirle realizar gestos.



Luego de causar revuelo ante sus seguidores, el mexicano subió otra historia de Instagram donde explica que el hecho de que no pueda sonreír no se debe a que la cirugía salió mal, sino a que tiene dormida esa parte de su boca, lo que se arreglaría dentro de 3 meses.

"Cuando les dije que no podía sonreír es porque tengo dormida esta parte de mi boca, no porque me dejaron mal o me dejaron chueco. Ustedes de 10 chismes míos, 9 los inventan, pero voy a poder sonreír bien después del tiempo de poder recuperarme, o sea, llevo dos semanas y esto es de tres meses", explicó Kunno.

Anteriormente, el influencer fue abucheado en el Flow Fest durante su participación en el show de Tokischa y también fue criticado porque su canción 'Tal vez no' se convirtió en el video con más 'No me gusta' de YouTube México.