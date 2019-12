Claudia Ramírez Lomelí, una amante de la fantasía

Con fuentes de inspiración en autores como Brandon Sanderson y Cassandra Clare, Claudia Ramírez Lomelí decidió embarcarse en el mundo de la literatura y la fantasía. La autor presenta ahora su más reciente novela titulada La Ladrona de la Luna, que es una continuación de El Príncipe del Sol.

´´Mi género favorito siempre ha sido la fantasía. Siempre me he refugiado en libros de fantasía, me encanta. Sí leo muchos géneros y sí quiero explorarlos en la escritura, pero la fantasía me apasiona´´, comentó en entrevista, quien compartió que su amor por los libros comenzó en su adolescencia.

´´Desde los 12 o 13 años yo quería escribir, yo cuando soy fan de algo soy muy fan, no soy normal. Yo veía una serie, película o un libro y yo quería cambiarle, entonces yo creaba mis propias historias basado en eso´´, contó Ramírez Lomelí, quien además cuenta con un canal de YouTube dedicado a la literatura.

Si bien disfrutaba crear historias para personajes ya existentes, la autora compartió que hubo un momento en que esto ya no fue suficiente. ´´Yo estaba muy cómoda escribiendo sobre personajes que ya estaban, pero luego me entró el gusanito y me hizo decir ´tengo muchas cosas que contar y ya no estoy conforme con esto´´´, declaró.

La trama de La Ladrona de la Luna gira en torno a Emil, quien es el rey de la nación del sol y ha intentado ser el soberano, pero ahora se verá en la necesidad de recurrir a sus amigos para encontrar una respuesta que no sólo ayudará a la nación del sol, sino que también les permitirá sanar viejas heridas.