El histórico ejecutivo que impulsó a Whitney Houston, Santana y Alicia Keys murió tras ser hospitalizado por un problema de las vías respiratorias superiores

Inicio / Escena / Clive Davis, leyenda de la industria musical, muere a los 94 años

Clive Davis, el abogado de una compañía discográfica que se convirtió en una de las figuras más poderosas de la industria musical, impulsando o resucitando las carreras de superestrellas como Janis Joplin, Whitney Houston, Carlos Santana y Alicia Keys, murió, confirmó su familia. Tenía 94 años.

Davis murió en su apartamento de Manhattan, semanas después de haber sido hospitalizado por un problema de las vías respiratorias superiores, informó su publicista Aliza Rabinoff.

El comunicado señala: “Para el mundo, nuestro padre fue la icónica leyenda de la música cuya visión, instintos y búsqueda incansable de la excelencia moldearon la banda sonora de incontables vidas. Descubrió, guio y respaldó a los mejores artistas de la historia moderna de la música, dejando una huella indeleble en la cultura que perdurará por generaciones”.

Una carrera de éxitos en la música

Durante su trayectoria, Davis incorporó artistas como Bruce Springsteen, Neil Diamond, Chicago y Neil Young, además de apoyar fuertemente el desarrollo del rock en una industria inicialmente conservadora.

También respaldó el talento afroamericano al firmar a Gamble y Huff en 1971, y fue reconocido por la NAACP con el Vanguard Award en 2015.

Entre sus mayores éxitos destaca el lanzamiento de Whitney Houston, a quien convirtió en una de las artistas más importantes del pop mundial.

Legado y controversias

Su carrera también estuvo marcada por controversias, incluyendo su salida de Columbia Records en 1973 y problemas legales posteriores por evasión fiscal, por los cuales se declaró culpable de un cargo menor.

Sin embargo, fundó Arista Records, sello con el que logró grandes éxitos con artistas como Alicia Keys, Aretha Franklin y Santana.

Davis también fue clave en el álbum “Supernatural” de Santana y en la internacionalización de Alicia Keys.

Últimos años y legado final

En sus últimos años, Davis ocupó cargos directivos en Sony Music y continuó influyendo en la industria hasta su muerte.

Su familia lo describió como una figura fundamental tanto en la música como en la vida familiar, destacando su generosidad, liderazgo y amor por sus seres queridos.