CODA y Eugenio Derbez triunfan en los SAG Awards

La cinta "CODA: Señales del corazón", en la que participa el actor mexicano Eugenio Derbez, obtuvo el premio más importante

Eugenio Derbez obtuvo su primer premio SAG gracias a su participación en la película "CODA: Señales del corazón", el histrión junto a las estrellas Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant ganaron el galardón en la categoría más importante, la de mejor elenco de una película. Cabe mencionar que Troy también se llevó el SAG como mejor actor de reparto por el mismo filme.

La lista completa de los ganadores

CODA", un drama sobre la mayoría de edad centrado en el único miembro oyente de una familia sorda, se llevó el máximo honor el domingo en la 28ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, la primera entrega de premios del año en Hollywood.

La película triunfó en un campo de mejor conjunto cinematográfico que también incluyó el cuento ambientado en la década de 1960 "Belfast", la sátira del fin del mundo "Don't Look Up", el melodrama sobre crímenes reales "House of Gucci" y la película biográfica deportiva "King Richard". "

Marlee Matlin, al aceptar el premio de conjunto en nombre del elenco de "CODA", dedicó el premio a los hijos de adultos sordos de todo el mundo.

"Nosotros, los actores sordos, hemos recorrido un largo camino", dijo Matlin a través de un intérprete de lenguaje de señas estadounidense. "Esto valida el hecho de que nosotros, los actores sordos, podemos trabajar como cualquier otra persona. Esperamos más oportunidades para los actores sordos, la cultura sorda".

"The Power of the Dog" de Jane Campion, la principal candidata al Oscar de este año, no logró una nominación a mejor reparto. Pero tres de los actores de la película, Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Kodi Smit-McPhee, competían por premios individuales.

Will Smith ganó un trofeo por su papel de Richard Williams, padre de las estrellas del tenis Venus y Serena, en "King Richard". Jessica Chastain fue reconocida por su interpretación de Tammy Faye Messner, la ex esposa del televangelista Jim Bakker, en "The Eyes of Tammy Faye".

Smith, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dijo que escuchar su nombre mientras estaba sentado junto a Venus Williams fue "uno de los mejores momentos de mi carrera".

Las estatuillas de interpretación secundaria fueron para Troy Kotsur ("CODA") y Ariana DeBose ("West Side Story"), dos nominados por primera vez.

Kotsur, que es sordo y pronunció su discurso de aceptación a través de un intérprete de lenguaje de señas estadounidense, agradeció a Apple TV+ por brindar "apoyo y acceso". La compañía adquirió la película en el Festival de Cine de Sundance por 25 millones de dólares.