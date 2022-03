Coldplay refresca Monterrey con su pop

Tras seis años el grupo inglés volvió a los escenarios e hizo brincar a todos con sus grandes éxitos y nuevo álbum "Music Of The Spheres".

La banda británica Coldplay hizo honor a su fama y desde hace casi dos horas tiene brincando y cantando a decenas de Miles de regios.

El grupo comandado por Chris Martin salió al escenario regio después de seis años de ausencia para presentar su nuevo álbum "Music Of The Spheres", y lo hizo en grande, poniendo de pie a todos con el sencillo "Higher Power".

A esta canción le siguieron sendos himnos de la afición "coldplayera" como "Adventures of a Lifetime", "Paradise" y "Charlie Brown".

De inmediato siguieron a las canciones movidas himnos cantados a todo pulmón como "The scientist", "Viva La Vida" e "Hymn for the Weekend".

La pirotecnia, las pelotas de playa y las pulseras electrónicas acompañaron los compases de los ingleses.

Martin aprovechó la ocasión para pedirle a la gente mandar buenas vibras "para Ucrania, para Siria y para todos los lugares del mundo que necesitan la paz".

Chris también compartió al público que minutos antes de entrar al escenario se enteró del fallecimiento de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, por quien pidió a la audiencia un aplauso en su memoria.

Al filo de la medianoche, los organizadoes del evento reportaron una asistencia de 58,126 personas, lo que constituyó un lleno total.