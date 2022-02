Colin Farrell sorprenderá como El Pingüino

El actor se encuentra listo para llegar a las salas de cine con Batman

Para Colin Farrell sumarse al mundo de ficción de Ciudad Gótica, donde dará vida a El Pingüino en el próximo filme de Batman significa una oportunidad de reencontrase con su niño interior, fiel fan de la franquicia.

"Recibí una llamada de mi agente, diciendo ¿sabías que están haciendo The Batman? Me dijo que Matt Reeves estaba dirigiendo la próxima entrega de Batman y que querían hablar conmigo para El Pingüino, lo cual me emocionó mucho al pensar en ello.

"Me dedico a la vida como actor, pero también tengo un niño dentro de mí. Crecí viendo a Adam West (como Batman) en el programa de televisión y Burgess Meredith, interpretando al Pingüino. Y también me encantó el primer Batman de Tim Burton, y su posterior Batman Returns con Danny DeVito como Pingüino y Michelle Pfeiffer como Gatúbela.

"Entonces, cuando lo escuché, me emocioné terriblemente con la idea de poder encarnar, acercarme a un personaje tan icónico como el Pingüino", detalló Farrell quien además sorprenderá a los fans con una genial caracterización del villano. El filme en el que Robert Pattinson interpretará al hombre murciélago y Zoë Kravitz a Gatúbela llegará a la pantalla grande el próximo 2 de marzo.