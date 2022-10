Comediantes Eric André y Clayton English denuncian racismo

Los comediantes Eric André y Clayton English se ven envueltos en controversia luego de denunciar el equipo policial del aeropuerto de Atlanta, pues según su versión de los hechos, se sintieron discriminados ya que recibieron un chequeo antes de abordar sus vuelos; aseguran a que se debe a que son personas negras.



Los abogados de los dos hombres presentaron una demanda el martes en un tribunal federal de Atlanta alegando que la policía del condado de Clayton los detuvo ilegalmente en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

Los dos hombres, reconocidos comediantes y actores, dicen que los oficiales los señalaron durante paradas separadas con aproximadamente seis meses de diferencia porque son negros y los interrogaron sobre las drogas mientras otros pasajeros observaban.

“La gente me miraba boquiabierta y me veía sospechoso cuando no había hecho nada malo”, dijo André en una entrevista, calificando la experiencia de “deshumanizante y desmoralizadora”.